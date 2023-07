JT Foot Mercato : le Bayern Munich en pleine ébullition

Le Bayern met le feu sur le mercato

Le Bayern Munich s’apprête à vivre une sacrée révolution. La deuxième partie de saison a failli tourner à la catastrophe pour l’institution bavaroise. Sur le fil, le géant bavarois a conservé sa couronne nationale. Comme promis par la direction, Thomas Tuchel va avoir le droit à un joli mercato. Si les caisses sont saines, le club allemand va quand même devoir vendre certains indésirables. Ce n’est plus un secret, Sadio Mané est poussé vers la sortie. Son prix a été fixé à 20M€, un tarif plus qu’abordable pour un joueur de ce calibre. Mais Sky Germany nous apprend que la donne a changé. Désormais, le prix a été revu à la hausse et il faudra débourser au moins 32M€. Autre joueur sur le départ et ça c’est une surprise. Kicker révèle que les Allemands estiment que Joshua Kimmich n’est plus intransférable. Ils écouteront les offres qui arriveront pour lui cet été. Le média allemand explique que l’intéressé n’est pas pressé de partir, bien que les récentes décisions prises par la direction bavaroise l’ont un peu contrarié. L’entrejeu bavarois pourrait donc connaître une sacrée perte, d’autant que Kimmich n’est pas le seul sur le départ. Grâce à la vente record de Declan Rice à Arsenal, West Ham souhaite recruter un milieu de terrain de qualité. Selon les indiscrétions de Sky Sports, les Hammers suivent de très près la situation de Leon Goretzka. Selon le média allemand, un montant situé entre 40 et 50M€ suffira au bonheur des dirigeants munichois. Le Bayern Munich a un nom en tête en cas de départ d’un des deux hommes. Sport1 révèle que Thomas Tuchel a fait d’Aurélien Tchouaméni sa priorité dans l’entrejeu. Il est en haut de la liste du club baravois, qui a déjà eu des échanges avec le joueur. Selon AS, il faudra faire avec la concurrence de Liverpool qui adore toujours le Français. Une grosse bataille s’annonce donc pour Tchouaméni dont le temps de jeu à Madrid est loin d’être garanti.

L'OM touche au but pour son numéro 9

L’OM est proche de dégoter son grantatakan ! De nombreux joueurs ont été cités pour prendre le lead de l’attaque phocéenne. D’Ilimane Ndiaye, en passant par Mehdi Taremi ou encore Wissam Ben Yedder. Mais ces derniers jours, une piste étonnante a vu le jour. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang, indésirable du côté de Chelsea. Ecarté de la tournée américaine, le Gabonais doit rapidement se trouver un club pour la nouvelle saison. Et l’option OM séduirait l’attaquant de 34 ans. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont d’ailleurs mis les bouchées doubles dans ce dossier. S’il ne devrait pas coûter cher en indemnité de transfert, son salaire d’environ 180 000 euros par semaine pourrait poser problème. A l’intéressé de faire les efforts nécessaires pour boucler ce deal. En tout cas, Aubameyang est conquis par le projet de l’OM. Un accord a quasiment été trouvé grâce notamment à la volonté du Gabonais de venir jouer dans la cité phocéenne. Si l’optimisme est forcément de mise, il reste encore plusieurs détails à régler.

Pour compenser le départ de Lucas Hernandez au PSG, le Bayern Munich recrute le Sud-Coréen Kim Min-Jae. Le défenseur central sud-coréen arrive au FC Bayern en provenance du SSC Napoli, champion d’Italie, et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, précise le communiqué. Seko Fofana vient d’annoncer son départ du RC Lens ! Via une vidéo postée sur Instagram, le milieu de terrain a tenu à adresser un message aux supporters lensois. Dans la foulée, Al Nassr a annoncé son arrivée. L’Ivoirien devient donc le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Baladé en prêt ces dernières années, Hector Bellerin a su se relancer au Bétis ! A tel point que le latéral droit s’engage définitivement avec le club andalou jusqu’en 2028 ! L’Espagnol arrive libre après sa rupture de contrat avec le Sporting Clube de Portugal. Après une première saison réussie à Fulham, Willian reste à Londres. Le club anglais vient d’annoncer la prolongation d’une saison supplémentaire de l’ancienne star de Chelsea, l’ailier brésilien de 34 ans est désormais lié jusqu’en 2024, avec une option pour prolonger d’un an. En France, ça bouge énormément, surtout du côté du LOSC ! Deux joueurs emblématiques quittent le Nord et comment ne pas commencer par José Fonte ! En fin de contrat, le défenseur portugais dit au revoir aux Dogues après 5 belles saisons ! Il a annoncé la nouvelle sur Instagram ! A 39 ans, Fonte ne devrait pas raccrocher les crampons pour autant ! Il devrait retourner au pays, au SC Bragra. Egalement libre, Jonathan Bamba va découvrir un nouveau championnat ! Particulièrement courtisé, l’ailier de 27 ans a choisi de signer au Celta de Vigo. Il a signé jusqu’en 2026. Côté arrivée, le LOSC enregistre l’arrivée d’un renfort prometteur avec Hakon Haraldsson. Tout est allé finalement très vite dans ce dossier. Comme nous vous l’avions révélé, un accord total avait été trouvé entre Lille et Copenhague hier. Et dans la soirée, le LOSC a annoncé la signature du milieu offensif islandais de 20 ans pour les cinq premières années.