Lille tombe d’accord pour Hákon Arnar Haraldsson

Alors que les négociations entre Lille et Copenhague s’étaient accélérées pour Hákon Arnar Haraldsson (20 ans), le transfert du polyvalent milieu offensif est imminent. Selon nos informations un accord total a été trouvé entre les Dogues et la formation danoise. Actuellement en France, le joueur est sur le point de passer sa visite médicale.

La suite après cette publicité

Le prix du transfert est d’environ 17 millions d’euros. Auteur d’une dernière saison solide avec 5 buts et 5 offrandes en 43 matches, Hákon Arnar Haraldsson compte 11 capes avec l’Islande (1 but). Il peut aussi jouer en tant qu’avant-centre et ailier droit.

À lire

LOSC : José Fonte va filer à Braga