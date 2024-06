Equipe de France : les Bleus sont la risée de toute l’Europe

L’Equipe de France est bien qualifiée pour les 8es de finale de l’Euro 2024 mais une chose est sûre : les Bleus sont loin d’avoir convaincu leurs supporters lors des trois premières journées de la phase de groupe. En effet, après avoir accroché difficilement la victoire contre l’Autriche (0-1) grâce à un CSC et avoir encaissé un très décevant score vierge face aux Pays-Bas (0-0), les joueurs de Didier Deschamps se sont, malgré l’ouverture du score de Kylian Mbappé sur pénalty, fait remonter au tableau d’affichage dans le sillage d’un Robert Lewandowski décisif pour la Pologne (1-1). Bilan de ce marasme : une anecdotique 2ème place du groupe B synonyme d’une partie de tableau relevée avec potentiellement la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal…

«Je ne suis pas du tout déçu. Vraiment. On voulait la première place, on a fait ce qu’il fallait (…) Le fait qu’on n’ait pas marqué limite nos prestations, mais on est là où on voulait être. Vous allez me dire que c’est normal, que l’équipe de France doit être en huitièmes, mais il ne faut pas banaliser. Notre groupe était vraiment difficile», a analysé l’entraîneur français en conférence de presse après la rencontre. Si Didier Deschamps et la majorité des joueurs ont préféré se montrer rassurant, prétextant que l’essentiel a été verrouillé, le bulletin de notes est bien moins tendre chez nos confrères et amis de la presse européenne. En effet, la presse frontalière n’a pas mâché ses mots pour analyser les trois dernières prestations des Bleus. Certains diront qu’ils préfèrent le résultat à la manière, mais Deschamps ne peut échapper aux remarques.

Une «machine à gâcher»

Le procès de l’Equipe de France a commencé dès hier soir en Espagne. Nos confrères de MARCA n’ont pas hésité à taper là où ça faisait mal, à l’heure où la Roja a carburé avec trois victoires et 9 points : «La sélection de Deschamps ne dissipe pas les doutes, machine à gâcher les occasions, même avec Mbappé. appé suffira-t-il ? C’est une question qu’il faut commencer à se poser. Le retour de Kylian a été très remarqué. Le masque n’a pas brouillé sa vision, comme le craignait Deschamps, et il n’a pas raté le penalty, mais il en a eu deux très clairs en première mi-temps. Mais ce n’était pas le seul. La France est une machine à gaspiller des chances». Leurs collègues de AS n’ont pas été beaucoup plus gentils avec la France : «Un embarras, une purge, un ratage, c’est l’Euro que la France a perpétrée lors de la phase de poules. Une équipe plate, avec des défauts, qui a tout soumis à l’inspiration de Mbappé et qui n’a pas réussi à vaincre une Pologne combative», était-il écrit dans leurs colonnes.

Nos amis italiens de la Gazzetta dello Sport restent plus généreux mais en pointant du doigt toujours ce manque d’efficacité : «La France a été dépassée par la Pologne (qui avait déjà été éliminée) avec Lewandowski répondant au penalty de Mbappé, son premier en Championnat d’Europe». La presse anglaise s’est réservée le droit à une envolée lyrique : «Oh oui, le masque était ajusté et Kylian Mbappe le portait si bien, l’arrachant pour recevoir l’acclamation après un penalty transformé. Mais une hirondelle ne fait pas un été, la Pologne a fait reculer le match et la nation française est vouée à l’angoisse dans les jours à venir», a décrit le Daily Mail, tandis que le Sun se la donne en jeux de mots : «Mbappé n’a pas pu masquer les problèmes de finition de la France. Bien qu’elle soit revenue dans l’équipe avec un but sur penalty, la superstar n’a pas pu aider son équipe à atteindre le score dominant qu’elle aurait dû mériter car elle a été tenue en échec par la Pologne». La France déçoit son peuple et n’effraie plus l’Europe. Constat amer.