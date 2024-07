Argentine - Maroc : Rodrigo De Paul sort aussi du silence

C’est l’information football de ce mercredi après-midi. Pour le match d’ouverture des Jeux Olympiques, le Maroc affrontait l’Argentine pour l’une des affiches de cette phase de poules. Et dans une fin de match folle, l’Argentine pensait arracher l’égalisation dans le temps additionnel (90e+16). Mais après 2 heures de tergiversations (la rencontre avait été suspendue), l’arbitre du match a fait reprendre la rencontre et annulé le but par le VAR.

Les deux équipes ont dû reprendre pour trois petites minutes et les Lions de l’Atlas se sont donc imposés dans une fin de match chaotique. Après la réaction de Lionel Messi, le milieu de l’Atlético Rodrigo De Paul a aussi publié un message sur ses réseaux pour apporter son soutien à l’Argentine. « Plus que jamais avec vous. Vous pouvez tout surmonter», a-t-il lancé.