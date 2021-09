Parc des Princes : le PSG remplace la musique d'entrée de Phil Collins par DJ Snake

Les supporters du Paris Saint-Germain ont dû être surpris par un changement de détail il y a un peu moins d'un mois : lors de l'entrée des joueurs du PSG et de Strasbourg au Parc des Princes, exit Phil Collins et son titre Who Said I Would. En effet, le chanteur britannique a laissé sa place à un pur produit de la capitale : DJ Snake.

Le directeur de la diversification du PSG Fabien Allègre a justifié ce choix dans des propos récoltés par Le Parisien : «On est très fiers et tout le monde devrait se réjouir qu’une personnalité comme lui s’intéresse à ce projet. [...] On a vraiment de quoi être dans notre rôle d’être un acteur culturel. On est tout autant capable de mettre en lumière des grandes marques internationales, de jeunes talents dans l’art ou la mode, que de participer à l’expression des talents musicaux du Grand Paris». Les supporters risquent de ne pas du tout apprécier.