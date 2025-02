Real Madrid : le but de Kylian Mbappé face à l’Atlético

https://www.beinsports.com/fr-fr/football/la-liga/articles-video/la-liga-kylian-mbapp%C3%A9-d%C3%A9livre-le-real-madrid-dans-le-derby-2025-02-08

La Liga : Kylian Mbappé délivre le Real Madrid dans le derby !

Kylian Mbappé sonne la révolte et délivre le Real Madrid du piège ! Au retour des vestiaires, le Français fait parler son sens du but pour égaliser dans ce derby et relancer son équipe (1-1).