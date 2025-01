Benfica - FC Barcelone: les compositions officielles

La septième journée de Ligue des Champions se poursuit ce soir avec la rencontre entre le Benfica et le FC Barcelone. Les Aguias s’organisent en 4-3-3 avec Trubin aux cages. En défense on retrouve Araujo, Silva, Otamendi et Carreras. Aursnes, Florentino et Orkun Kökçü sont placés juste devant la défense. Et enfin, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis et Schjelderup vont animer l’attaque du Benfica.

Les Barcelonais s’organisent également en 4-3-3 avec Szczesny aux cages. En défense, on retrouve Baldé, Curbasi, Araujo et Koundé. Pedri, Casado et Gavi sont au milieu de terrain. Lewandowski sera épaulé par Raphinha et Lamine Yamal.

Les compositions:

Benfica: Trubin - Araujo, Silva, Otamendi, Carreras - Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü - Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup

FC Barcelone: Szczesny - Baldé, Curbasi, Araujo, Koundé - Pedri, Casado, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal