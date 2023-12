Christophe Dugarry tacle le PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est qualifié in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après son match nul face au Borussia Dortmund (1-1). Et comme souvent, Christophe Dugarry n’a pas apprécié la prestation des Rouge et Bleu sur la scène européenne.

«Le seul qui n’a pas été fébrile avait 17 ans (Warren Zaïre-Emery, ndlr). Il y a des têtes et des pieds qui tremblent. Comment on peut dire que c’est un match réussi ? J’ai l’impression d’être un extraterrestre. L’attaque coûte 350 millions d’euros et ils sont incapables de marquer. Luis Enrique explique à chaque match qu’il a eu plus d’occasions que son adversaire, je m’en fiche de ça! Je vois le PSG qui ne progresse sur aucun domaine et qui est sauvé par un gamin», a-t-il déclaré sur RMC Sport.