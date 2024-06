EdF : Kylian Mbappé se rapproche d’Antoine Griezmann dans la hiérarchie des meilleurs passeurs

Ce mercredi, la France s’est imposée contre le Luxembourg (3-0) en match de préparation à l’Euro 2024. Quelques heures après l’annonce de son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a livré une prestation plus que satisfaisante à Saint-Symphorien. Auteur d’un but et de deux passes décisives, le capitaine des Bleus a grandement contribué au succès des siens.

Avec ses 28e et 29e offrandes à son actif, l’ancien Parisien, qui a parfaitement assumé son rôle de leader, est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Thierry Henry (27) et se rapproche de son coéquipier Antoine Griezmann (30). Une barre symbolique qu’il aura l’occasion de franchir face au Canada, le 9 juin.