Noël Le Graët ne voit pas Karim Benzema ou Kylian Mbappé aux JO

Le 8 octobre 2015 à Nice face à l'Arménie (4-0), Karim Benzema disputait son dernier match avec l'équipe de France. Depuis, son retour est fréquemment au cœur des débats. Le 31 janvier, sur les ondes d'Europe 1 était évoquée une possible participation de l'attaquant du Real Madrid aux prochains Jeux Olympiques d'été de Tokyo (23 juillet-8 août 2021). Karim Djaziri, ancien agent de Benzema, avait déclaré : «Il n'a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? Si on lui proposait, il irait tout de suite.»

La suite après cette publicité

Dirigée par Sylvain Ripoll, la sélection Espoirs est qualifiée pour la compétition. Le sélectionneur a la possibilité d'emmener trois joueurs de plus de 23 ans au Japon. Actuellement dans une tournée des médias, avec pour projet de briguer un nouveau mandat à la tête de la FFF, Noël Le Graët a donné son avis sur la possibilité de voir Karim Benzema porter les couleurs des Bleus lors des prochains JO. Pour lui, l'idée est absurde. «Il ne faut pas exagérer, on ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema et pourquoi pas, ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés», a déclaré le dirigeant breton à France Info.