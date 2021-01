PSG : Danilo juge le style Mauricio Pochettino

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Danilo pour renforcer son entrejeu. Et si le Portugais a été repositionné dans l'axe central sous les ordres de Thomas Tuchel, il prend ses marques au sein d'une formation à présent dirigée par Mauricio Pochettino. Interrogé par le site officiel du club de la capitale, l'ancien joueur du FC Porto a évoqué son nouvel entraîneur.

« Le changement est récent, nous travaillons ensemble depuis peu de temps, mais j'aime ce que nous faisons à l'entraînement, l'intensité du travail que nous accomplissons chaque jour. Il est Argentin, et on le ressent dans son approche du jeu, une approche basée sur le ballon et l'intensité. C'est ce qui nous correspond, et cela va fonctionner dans un futur proche.» Pochettino appréciera.