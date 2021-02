La LFP se réunit aujourd’hui concernant les droits TV

Alors que la situation semble de plus en plus floue, que Canal +, BeIN Sports et RMC n’ont pas répondu à l’appel d’offres, et qu’aucune offre faite n’a atteint le prix de réserve fixé par la LFP, quel est l’avenir des droits TV concernant la Ligue 1 et la Ligue 2 ?

Selon l’Équipe, la Ligue de Football Professionnel doit réunir son conseil d’administration aujourd’hui à 17 heures pour décider de l’avenir des droits. Pour rappel, il y a eu trois offres lundi lors de l'appel d'offres : Amazon, Discovery et DAZN.