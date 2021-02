Droits TV : la LFP constate l'échec de l'appel d'offres

Alors qu'aucune des offres émises pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 n'a atteint le prix de réserve fixé par la LFP, le nom de trois des principaux candidats viennent d'être dévoilés. Si Canal +, beIN Sports et RMC Sport n'ont pas fait la moindre proposition, d'autres groupes ont tenté leur chance comme l'explique RTL. Il y a notamment la plateforme DAZN qui a présenté un dossier tout comme Amazon et Discovery.

Cela a poussé la Ligue a changé de position comme l'a expliqué le président du syndicat des joueurs, Philippe Piat à l'AFP: «les négociations se feront désormais de gré à gré pour attribuer les droits. Les offres des candidats étaient inférieures aux prix de réserve, fin du match.» Cela ne risque pas d'arranger la crise que traverse le football français.