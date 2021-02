Droits TV : RMC Sport n'a pas participé à l'appel d'offres

Canal + et beIN Sports ne sont pas les seuls diffuseurs à s'être abstenus de répondre à l'appel d'offres lancée par la Ligue de Football Professionnel pour les 4 lots rendus par le défaillant Mediapro.

Selon les informations de L'Équipe, RMC Sport n'a pas non plus participé à la consultation. Déjà absente de l'appel d'offre de 2018, la chaîne du groupe Altice n'a pas souhaité se positionner cette fois non plus.