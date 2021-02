Droits TV : beIN Sports boycott aussi la LFP

« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » C'est cette phrase, des Fourberies de Scapin de Molière que doivent se répéter les proches de Vincent Labrune. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille a été élu président de la Ligue de football professionnel (LFP) à l'heure où la Ligue 1 et la Ligue 2 n'ont plus de diffuseurs suite au retrait de Mediapro. Pour essayer de se relever, la LFP organisait ce lundi matin un nouvel appel d'offres.

Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'instance nationale dispose de quatre cinq offres sérieuses. Mais Canal + en bisbille avec la LFP et qui conteste le fait que son lot (le 3) ne soit pas aussi remis en jeu, n'a pas participé à cette échéance. Selon France Info, c'est aussi le cas de beIN Sports, devenu fidèle allié de la chaîne cryptée depuis plus d'un an maintenant. On se demande donc bien qui a pu déposer les offres...