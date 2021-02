Droits TV : Canal+ n'a pas participé à l'appel d'offres de la LFP !

Depuis plusieurs semaines, le torchon brûle entre la Ligue de Football Professionnel et le groupe Canal+, principal candidat pour récupérer les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Alors que Mediapro qui avait récupéré les lots principaux de l'exploitation télévisuelle du football français à partir de cette saison 2020/2021, la situation avait dégénéré suite aux demandes du groupe sino-espagnol de réduire la facture.

Des démarches éconduites par la Ligue qui entraînent le retrait de la chaîne et la recherche de nouveaux diffuseurs. C'est pour cela que Canal + notamment avait fait un appel du pied début janvier pour le lancement rapide d'un nouvel appel d'offres. Celui-ci a eu lieu aujourd'hui, mais sans la présence de la chaîne cryptée. En effet, mécontent de son traitement par la LFP et l'ayant notamment assigné en justice pour un refus d'avoir remis en jeu l'intégralité des lots, Canal+ a boycotté cet appel d'offres comme l'explique L'Équipe.

Le lot 3, cœur du problème

Ainsi, la chaîne dirigée par Vincent Bolloré affirme encore plus son mécontentement. Canal+ par la voix de son président Maxime Saada avait notamment pointé du doigt la détérioration du produit Ligue 1 et avait précisé que le prix d'achat de la dernière attribution des droits TV était devenu obsolète. La Ligue n'ayant pas remis en jeu le lot 3 qui permet de diffuser deux matches de Ligue 1 contre 332 millions d'euros, Canal+ est resté fidèle à sa logique et juge ce prix bien trop élevé.

C'est donc tout naturellement que Canal+ ne fait pas partie des chaînes qui se sont présentées lors de ce fameux appel d'offres qui concerne l'exploitation de cette fin de saison et des trois prochaines années. Un nouveau cap a été franchi dans le bras de fer entre Canal+ et la LFP qui doivent d'ailleurs se retrouver le 19 février prochain au tribunal de commerce de Paris.