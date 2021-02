Droits TV : aucune offre n'a atteint le prix de réserve fixé par la LFP

Ce lundi est un jour clé pour l'avenir du foot français. Chaque candidat à récupérer une partie des lots laissés par Mediapro devait présenter son dossier dans le cadre de l'appel d'offres de la LFP après l'échec Mediapro, et les propositions sont étudiées aujourd'hui par l'institution qui régit le championnat français. Si Canal+ et beIN Sports ont boycotté cet appel d'offres et que RMC Sport n'y a pas participé, les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.

RMC Sport dévoile ainsi que qu'aucun des 5 candidats (5 dossiers ont été déposés) n'a atteint le prix de réserve fixé pour les 6 lots mis sur le marché. Pour résumer, aucun groupe média intéressé par la Ligue 1 et la Ligue 2 n'a mis sur la table le prix minimum demandé par la Ligue. Reste donc à voir comment évoluera la situation...