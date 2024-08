Équipe de France Espoirs : le remplaçant de Thierry Henry est connu

« Thierry Henry, sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, a décidé de mettre un terme à son contrat qui courait jusqu’en juin 2025, pour des raisons qui lui sont personnelles. Au terme d’une campagne exceptionnelle lors des Jeux Olympiques, ponctuée par une médaille d’argent, Thierry Henry s’est entretenu avec Philippe Diallo, le président de la FFF, pour lui faire part de sa décision », pouvait-on lire dans un communiqué de la FFF publié plus tôt cette semaine.

La suite après cette publicité

Un départ surprenant, un an après sa nomination seulement, et quelques jours après la défaite de la France en finale des Jeux Olympiques face à l’Espagne. Une surprise en interne, justifiée officiellement par la FFF pour des "raisons personnelles", mais qui aurait d’autres raisons. L’ancien buteur de légende des Bleus estimerait ainsi qu’il serait impossible d’aller chercher plus haut que cette médaille d’argent. La légende des Gunners considérait donc qu’il ne pourrait pas mieux faire et qu’il avait donc fait son temps.

À lire

EdF : déjà un gros absent dans la nouvelle liste de Didier Deschamps

Un homme d’expérience

Contrairement à ce qui avait pu être dit, il n’a pas forcément l’ambition de retrouver du travail sur les bancs de touche rapidement, et n’a pas reçu d’offre. Forcément, la FFF se doit de lui trouver un remplaçant. Et selon France Info, c’est bien Gérald Baticle qui va prendre la suite des opérations. Son nom était déjà sorti comme candidat, mais ça se confirme désormais, et sa nomination devrait être officialisée lors du comex de la FFF vendredi.

La suite après cette publicité

Il était l’adjoint de Thierry Henry, et connaît donc parfaitement la génération actuelle. Du haut de ses 54 ans, il a déjà une belle expérience avec des postes d’entraîneur à Angers entre 2021 et fin 2022, ainsi qu’à Brest entre 2008 et 2009, et chez les U19 de l’OL et d’Auxerre. Mais il est surtout connu pour avoir été adjoint à l’OL pendant 10 saisons, sous les ordres de Bruno Genesio, Rémi Garde et Rudi Garcia entre autres. Un joli challenge va donc s’offrir à lui avec un Euro Espoirs l’été prochain.