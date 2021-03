Reims-Olympique Lyonnais : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Stade de Reims accueille l'Olympique Lyonnais, ce soir, en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. David Guion, seulement privé de Dialy Ndiaye (choix de l'entraîneur) et Moreto Cassamá (suspendu), et qui récupère Nathanaël Mbuku, aligne un 4-3-3 sans grande surprise avec Boulaye Dia en pointe et sans Arbër Zeneli.

Rudi Garcia, sans absent notable, aligne son équipe-type ou presque. Anthony Lopes retrouve sa place dans les buts, Mattia De Sciglio est confirmé dans le couloir et Memphis Depay est bien évidement titulaire. Rayan Cherki est également aligné en attaque.

Les compositions des équipes :

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Munetsi, Berisha - Cafaro, Dia, Mbuku.

Un 👀 sur les 11 Rémois qui porteront les couleurs stadistes ce soir face à l'@OL 🔜👊#SDROL #GoSDR pic.twitter.com/KEBuVO70yi — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 12, 2021

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Paquetá, Mendes, Aouar - Cherki, Depay, Toko Ekambi.