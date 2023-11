Coupe de France : les résultats complets du 7e tour !

87 matches. Voici le programme de ce week-end de Coupe de France où les clubs de Ligue 2 faisaient leur entrée en lice dans la compétition. Comme chaque année et en attendant les cadors de l’élite du football français, quelques sensations ont déjà eu lieu. Si les Girondins de Bordeaux ont évité de peu la catastrophe, vendredi soir, face au club de Canet-en-Roussillon (1-1, 4-1 t.a.b.), pensionnaire de 5e division, d’autres favoris sont déjà tombés. C’est notamment le cas de Concarneau, 11e de L2 et surpris par le Stade Briochin (N2). L’autre très grosse sensation est à mettre à l’actif de Lyon-La-Duchère.

Pensionnaire de N3, le club rhodanien, leader de son groupe, a ainsi terrassé le Sporting Club de Bastia dans une fin de match totalement folle (4-1). De son côté, Epinal a également brillé en éliminant une autre écurie de Ligue 2. Opposés à Troyes, 17e de L2, les pensionnaires de National, derniers du classement, sont venus à bout des hommes de Patrick Kisnorbo, qui n’ont rien pu faire face au doublé de Bryan Labissiere. Outre ces surprises, le reste des favoris a plutôt bien tenu son rang.

Sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, Saint Etienne n’a ainsi pas tremblé (3-0) pour se qualifier pour le tour suivant. Même son de cloche pour Angers, tombeur (2-0) de Houilles AC, évoluant actuellement en R1. Qualification également acquise pour Amiens, facile vainqueur (3-0) d’Hombourg Haut (R1), ou encore Dunkerque, tombeur (1-0) du Chaumont FC (R1). Ça passe aussi pour Laval, Pau, Auxerre, Guingamp ou encore l’AC Ajaccio. Tout proche de la catastrophe, le Paris FC a de son côté dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de l’US Villejuif, pensionnaire de R1.

Dans un match interrompu après des incidents dans les tribunes et des jets de pétards un peu partout au stade, les Parisiens ont été menés 1-2 avant d’arracher leur qualification aux tirs au but (2–2, 4-5 tab). Dans les autres rencontres, Caen n’a pas tremblé pour se défaire facilement à Loon-Plage (3-0), pensionnaire de R1. Bousculé par l’ES Fosséenne (N3), Annecy s’est malgré tout imposé d’une courte tête (2-1) grâce à Zakaria Bengueddoudj (87e). Opposés à Haguenau (N2), Valenciennes a fait le boulot (2-0). Rodez a également tenu son rang sur la pelouse de Liffré (R1) avec une victoire 3-0. Enfin, Auxerre et Guingamp s’est sont sortis aux tirs au but face à Pays du Valois et Saint-Malo. Les affiches du 8e tour auront lieu le 10 décembre prochain.

Tous les résultats du 7e tour

Stade Briochin (N2) - Concarneau (L2) : 3-3 / 5-3 tab

Vendée Les Herbiers (N2) - Avranches (N) : 2-1

Sochaux (N) - Jura Sud (N2) : 2-1

Villefranche-Beaujolais (N) - Grenoble (L2) : 1-2

Canet (N3) - Bordeaux (L2) : 1-1 / 1-4 tab

Hienghène (Nouvelle-Calédonie) - Thionville Lusitanos (N3) : 0-4

Épinal (N) – Troyes (L2) : 2-1

Bourg-en-Bresse (N2) – Saint-Étienne (L2) : 0-3

Châteauroux (N1) - Red Star (N1) : 2-1

Hombourg Haut (R1) – Amiens (L2) : 0-3

US Provins (R1) – Laval (L2) : 0-5

Chaumont FC (R1) – Dunkerque (L2) : 0-1

Lyon-La-Duchère (N3) – Bastia (L2) : 4-1

Villejuif US (R1) – Paris FC (L2) : 2-2 / 4-5 tab

Houilles AC (R1) – Angers (L2) : 0-2

Lavernose (R3) - Orléans (N) : 0-4

Bondues (R1) - Feignies-Aulnoye (N2) : 0-1

Itancourt (R1) - Croix (N3) : 3-2

Hauts-Lyonnais (N3) - Neuvillois (R1) : 2-0

Doullens (D1) - Dijon FCO (N1) : 0-6

Liffré (R1) - Rodez (L2) : 0-3

Haguenau (N2) – Valenciennes (L2) : 0-2

Coulaines (R1) - Cholet (N1) : 2-1

Alès (N2) - Rosador (R1) : 6-1

Chaponnay-Marennes (R2) - Hyères (N2) : 1-0

Plessis-Robinsson (R1) - Brissac (R2) : 2-1

Thonon Évian (N2) - Aubagne (N2) : 3-2

Sarre-Union (N3) - APM Metz (R1) : 1-0

ES Fosséenne (N3) – Annecy (L2) : 1-2

Saint-Méziéry (R1) - Pirae (Tahiti) : 1-0

La Tamponnaise (DH) - Saint-Denis (DH Réunion) : match à venir

Velay (DH) - Martigues (N) : 1-3

Étoile Maritime (R1) - Trélissac (N2) : reporté au 25 novembre

Loon-Plage (R1) – Caen (L2) : 0-3

Saint-Malo (N2) – Guingamp (L2) : 2-3

Mâcon (N2) - Louhans-Cuiseaux (N3) : 1-2

Dives-Cabourg (N3) - Dieppe (N3) : 2-3

Saint-Roche (R2) - Saint-Priest (N3) : 1-2

US Pays du Valois (N3) – Auxerre (L2) : 0-1

Montlouis (N3) - Bergerac (N2) : 0-4

Colmar (N2) - Pontarlier (N3) : 0-1

Dinan-Léhon (N2) - Rennes TA (N3) : 3-1

Plabennec (N3) - Challans (N3) : 1-2

Blagnac (N3) - Bayonne (N3) : 1-0

Cannes (N2) - Bourgoin-Jallieu (N2) : 2-1

GSI Pontivy (N3) - Plougastel (R1) : 2-0

Chambéry (N3) - Volvic (R1) : 1-0

AG Caen (N3) - Fougères (N3) : 2-1

Saint-Aubin (DHR) - Revel (DH) : 0-3

Montdidier (R3) – Quevilly Rouen Métropole (L2) : 0-4

Mulhouse (R1) - Jura Dolois (N3) : 2-1

France Aizenay (R2) - Libourne (N2) : 1-2

Vierzon (N3) - Angoulême (N2) : 0-1

FC Chauray (N3) – Pau (L2) : 0-1

Saint-Omer (R1) - Saint-Denis (R1) : 2-1

Samaritaine (DH) - Golden Lion (DH) : 0-1

Geldar Kourou (DH) - Agouado (DH) : 3-0

CS Le Moule (DH) - SC Baie-Mahault (DH) : mercredi 22 novembre (01h00 à Saint-Anne)

Fabrègues (N3) - Squadra Valincu (R1) : 2-2 / 5-4

Bassin d’Arcachon (DH) - Saumur (N2) : 2-1

Calais (R1) - Longueau (R1) : 2-1

Feurs (N3) - Espaly (N3) : 2-1

Morlaas Est Béarn (R2) - Panazol (N3) : 0-1

Blériot-Plage (R3) - ASPTT Dijon (N3) : reporté au dimanche 26 novembre (14h)

Quesnoy (R3) - Métropole Troyenne (N3) : 1-4

Douvres Délivrand (R2) - Choisy-au-Bac (R1) : 2-1

Villers-Houlgate (N3) - Equeurd Hainnev (R1) : 4-0

Camon (D1) - Chambly (N2) : 2-5

Noisy-le-Sec (R2) - Furiani (N2) : 0-2

Torcy (R1) - Fleury (N2) : 0-1

Jarville (R1) - Sarreguemines (R1) : 2-4

Poitiers (N3) - Castanet (N3) : 0-3

Noeux-les-Mines (DH) - Avoine (N2) : 2-2 / 7-8 tab

Villenave (DH) - Isle (DSR) : 1-0

Forbach (R1) - Geispolsheim (R1) : 0-0 / 4-5

Stade Paimpolais (R2) - Flers (N3) : 2-1

Saint-Philbert-Grand-Lieu (N3) - Vendée Poiré (N3) : 2-0

Aunis (DHR) - Mayenne Stade (DH) : 0-1

Cosne-sur-Loire (N3) - Chantilly (N3) : 1-0

Limonest (N3) - Domérat (DH) : 0-1

Schweighouse (R2) - Thaon (N3) : 2-3

Saint-Michel (D1) - Entente SSG (N3) : 0-2

Seyssins (D1) - Le Puy (N2) : 0-2

Châteaugiron (R3) - Vitré (N3) : 0-6

Laon (R1) - Racing CFF (N2) : 1-2

Reims-Sainte-Anne (N3) - Boulogne/Mer (N2) : 1-1 / 5-4 tab

Roanne (R2) - Nîmes (N1) : 1-3

Toulouse Métropole (R1) - Ajaccio (L2) : 1-4

Auch (R1) - Romorantin (N2) : 0-4

Villerupt (R1) - Biesheim (N2) : 0-2

Stade Pontivyen (N3) - Rouen (N1) : 1-2

Ergué Gabéric (N3) - Saint-Renan (R1) : 3-1