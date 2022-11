Ligue des Champions : la réaction du PSG au tirage au sort

La suite après cette publicité

Le PSG rêve toujours plus grand. Cette saison, les pensionnaires du Parc des Princes ont fait de la Ligue des Champions leur grande priorité. Mais les hommes de Christophe Galtier ont terminé en deuxième position du groupe H derrière Benfica lors des phases de groupes. Ils savaient donc qu'ils hériteraient d'un très gros morceau au tour suivant. Et ils ont été servis puisqu'ils affronteront le Bayern Munich.

Campos commente le tirage

C'était l'une des équipes à éviter lors du tirage au sort. Les Allemands ont terminé invaincus lors des phases de groupes, eux qui ont remporté tous leurs matches. Pas de quoi rassurer le PSG, qui ne se présentera pas en victime face à Munich. D'autant que les champions de France ont des arguments à faire valoir, eux qui disposent notamment d'un trio d'attaque de feu avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Présent lors du tirage, Luis Campos a livré ses premières impressions au micro de Canal+. «Le tirage au sort est ce qu'il est. On tombe sur un grand club, une grande équipe de foot. On est contents d'être là déjà et fiers d'être ici. C'est le foot, il faut profiter de jouer contre des grandes équipes et faire la démonstration qu'on a une des meilleurs équipes du monde à Paris en ce moment».

Le PSG n'a pas peur

Le conseiller football du PSG a ajouté : «je pense que l'une des grandes qualités du PSG cette année, c'est qu'on joue on a cette envie de faire les choses collectivement. Ce qui s'est passé à Lisbonne (finale perdue par Paris face au Bayern, nldr), beaucoup de joueurs on joué cette finale. Il vont avoir l'opportunité de prendre une revanche et de donner une démonstration non pas seulement individuelle mais collective du groupe que l'on a joue bien cette année. C'est positif. On est confiants et on va profiter de ça pour faire un grand match dans cette compétition. Bien sûr que l'on a envie de gagner et passer».

Le Bayern Munich est donc prévenu. Mais le match aller se déroulera en février 2023, soit dans environ trois mois. Beaucoup de choses peuvent se passer. «Tout est nouveau cette année. On a un championnat en deux phases. La Ligue des Champions a été resserrée avec un match presque toutes les semaines. On va reprendre en février (en C1) après un Mondial qui pour la première fois se jouera sur une période différente. On ne sait comment vont être les joueurs. On sent l'équipe positive en ce moment. Je préfère garder cette image d'une équipe qui joue bien. Je suis sûr que les joueurs auront l'ambition de faire un grand match». A eux de jouer !