Liga : le Real Madrid déroule face à Cadix et met la pression à l'Atlético

A l'occasion de la 31ème journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait au Ramón de Carranza pour y affronter Cadix. Tenus en échec par Getafe (0-0) le week-end dernier, les Merengues avaient gâché une belle opportunité de se rapprocher encore un peu plus de l'Atlético de Madrid au classement. Ce mercredi soir, la Casa Blanca pouvait donc à nouveau mettre la pression aux Colchoneros en cas de succès. Pour y parvenir, Zinedine Zidane alignait un 4-3-3 avec le trio Vinicius Junior, Benzema, Rodrygo en attaque. Alvaro Cervera optait pour un 4-4-2 avec le duo Negredo, Sobrino en pointe.

L'entame de match se voulait plaisante et Izquierdo décochait une belle frappe bien captée par Courtois (12e). Rarement mis sous pression, le Real bénéficiait d'un penalty juste avant la demi-heure de jeu. Benzema servait Vinicius Junior dans la surface, mais Isaac Carcelén marchait sur le pied de l'ailier brésilien. Après consultation de la VAR, l'arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Karim Benzema ne tremblait pas et ouvrait le score pour son vingtième but de la saison en Liga (0-1, 31e).

Karim Benzema dans tous les bons coups

Deux minutes plus tard, les Merengues réalisaient le break. Sur la gauche, Nacho s'arrachait et alertait Benzema dont le centre trouvait la tête victorieuse d'Odriozola (0-2, 33e). La Casa Blanca déroulait et assénait le coup de grâce avant la pause. Vinicius dans la surface perdait le ballon qui revenait sur Casemiro. Le milieu brésilien centrait au second poteau pour Benzema dont la tête ne laissait aucune chance à Ledesma (0-3, 40e).

Au retour des vestiaires, Cadix se montrait plus entreprenant mais Lozano, à la réception d'un corner frappé par Izquierdo, ne cadrait pas sa tête (58e). Fort de leurs trois buts d'avance, les hommes de Zidane géraient tranquillement les événements. En fin de match, Mariano Diaz aux abords de la surface tentait sa chance, mais le cadre se dérobait (87e). Grâce à ce vingt et unième succès de la saison, le Real Madrid revenait provisoirement à hauteur de l'Atlético de Madrid en tête de la Liga.

