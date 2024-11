Arsenal : le nom de Grégory Lorenzi a circulé en interne

Edu a récemment annoncé son départ prochain d’Arsenal après avoir occupé les fonctions de directeur sportif du club après avoir fait ses débuts chez les Gunners en 2019 en tant que directeur sportif. Depuis cette annonce, de nombreux noms sont évoqués pour prendre sa succession au poste de directeur sportif. Outre les deux anciens de la maison Tomáš Rosický (44 ans) et Per Mertesacker (40 ans), Thiago Scuro (AS Monaco), Simon Rolfes (Bayer), Roberto Olabe (Real Sociedad) ou encore Luis Campos (PSG) sont annoncés par différents médias anglais.

Selon une source anglaise, un autre nom, plus surprenant celui-ci a été évoqué en interne, celui de Grégory Lorenzi. Déjà courtisé par Rennes, Lens, Nice voire même Monaco, l’architecte de Brest était finalement resté en Bretagne. Pas épargné par les critiques, il a pourtant réussi, avec peu de moyens, à faire des miracles et à construire une équipe qui fait mieux que se défendre en Ligue des Champions. Pas sûr que cela soit suffisant pour un club aussi huppé que le club londonien…