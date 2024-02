Vitor Roque pourrait coûter une fortune au Barça

Vitor Roque connaît des débuts rocambolesques avec le FC Barcelone. Recruté l’été dernier de l’Athletico Paranaense en échange de 30 M€, l’attaquant brésilien a dû attendre cet hiver pour débarquer en Catalogne. Déjà auteur de 2 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe, il a également vu rouge (deux avertissements en 5 minutes) lors de la victoire face à Alavés, durant laquelle il fut également buteur. On peut dire qu’il connaît une forme d’intégration assez rapide malgré tous ces nombreux changements. Une chose est certaine, le FC Barcelone croit beaucoup en lui, la preuve en chiffre.

Mundo Deportivo dévoile les dessous de ce transfert et notamment l’ensemble des bonus qui pourraient à terme coûter très cher aux Blaugranas. Le transfert sec est estimé à 30 M€ payables en tranche de 5 M€ tous les six mois. Il y a également 31 M€ en variables. 25 M€ concernent le fait de voir Vitor Roque jouer plus de 50 % des matchs de son club au cours des 5 prochaines saisons. Le Barça devra débourser 5 M€ supplémentaires si le Brésilien fait partie des trois finalistes pour le prix The Best de la FIFA et enfin, 1 M€ en plus si le joueur remporte le Ballon d’Or.