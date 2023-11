L’ex-femme de Dani Alves sort du silence !

Les temps sont durs pour Dani Alves. Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans en marge d’une virée nocturne à Barcelone en décembre 2022, l’ancienne légende du FC Barcelone est en prison en Catalogne depuis janvier dernier. S’il est reconnu coupable, l’ex-défenseur droit, passé par le PSG et la Juventus Turin, pourrait alors passer plusieurs années derrière les barreaux alors que le procureur a requis neuf années de prison contre le Brésilien. Une situation forcément embarrassante pour plusieurs de ses proches à commencer par son ex-femme, la mannequin Joana Sanz.

Ce vendredi, l’Espagnole est sorti du silence pour la première fois et s’est exprimée à l’occasion de l’émission ¡De viernes! : «C’est une question judiciaire. Je parle d’infidélité, c’est ce qui me préoccupe. Je ne vais pas parler parce que ce n’est pas ma place. Nous sommes toujours mariés, on a parlé de divorce mais il ne voulait pas me le donner. Nous n’allons pas divorcer pour le moment. Au début, c’est lui qui m’a dit qu’il ne me donnerait pas le divorce : j’allais divorcer. Comment qualifier notre relation aujourd’hui ? Même moi, je ne le sais pas. On continue à se parler au téléphone comme si de rien n’était, on se soutient. L’amour est là, peu importe que nous soyons mariés ou non.»