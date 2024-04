Le football turc délègue la VAR à des arbitres étrangers

Le football turc fait face à des nombreux problèmes depuis quelques mois. Outre les violences dans les stades, la FFT (Fédération turque de football) doit gérer les problématiques d’arbitrage. Les dirigeants de Fenerbahçe ont notamment remis en cause la probité des arbitres turcs. Pour réagir à ses accusations, la Fédération a décidé d’intégrer des arbitres étrangers pour la VAR dès ce week-end.

« À la suite des négociations de la Fédération turque de football avec l’UEFA et 5 fédérations de pays européens, un arbitre assistant vidéo (VAR) étranger sera désigné dans les matchs critiques de la semaine à partir de la 32e semaine de la Super League Trendyol jusqu’à la fin de la Ligue. La demande d’arbitre assistant vidéo (VAR) faite par la FFT aux fédérations de football de l’Italie, de l’Espagne, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal, qui font partie des plus grandes ligues d’Europe, a été acceptée par les fédérations des pays concernés ». Les arbitres français ne sont pas concernés par la demande. Le communiqué a également précisé que les communications entre les arbitres au stade et ceux à la VAR se feront en anglais et en turc.