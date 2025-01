Le Real Madrid a bouclé l’arrivée de Trent Alexander-Arnold !

Giflé par le FC Barcelone dimanche dernier (2-5) en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid semble avoir atteint certaines limites en matière d’effectif, notamment en défense. Alors que Dani Carvajal sera indisponible jusqu’à la fin de la saison et que le vétéran Lucas Vazquez ne peut plus endosser le rôle de titulaire en puissance, les Merengues espéraient recruter Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool est libre en fin de saison et se trouve dans une situation contractuelle favorable au Real Madrid.

Ce dossier fait parler en Espagne et en Angleterre depuis des semaines et TAA n’est clairement pas épargné par les observateurs britanniques. Il lui est reproché de vouloir quitter les Reds sans rapporter le moindre denier. Car Liverpool a été clair. Malgré la fin de contrat à venir d’Alexander-Arnold, le club de la Mersey ne veut pas lâcher son défenseur en cours de saison. Le coach Arne Slot pense même qu’il n’est pas exclu de voir TAA rembarrer la Casa Blanca.

Madrid a tout verrouillé pour l’été prochain

«Si c’est impossible qu’Arnold dise non au Real Madrid ? Je pense qu’il y avait un joueur à l’époque (Steven Gerrard) qu’ils auraient vraiment bien aimé avoir… mais il n’est pas venu. Et tu le connais mieux que moi. Donc c’est déjà arrivé». Malheureusement pour Slot, le présentateur vedette d’El Chiringuito, Josep Pedrerol, a lâché une bombe cette nuit. Trent Alexander-Anrold jouera pour le Real Madrid la saison prochaine, les Merengues ont tout verrouillé. Un accord a été trouvé avec le joueur et Madrid a la certitude de pouvoir compter sur ses services à partir de l’été prochain.

Néanmoins, Pedrerol, qui est proche de Florentino Pérez, ajoute que le Real Madrid est toujours prêt à sortir le chéquier pour recruter TAA cet hiver, si Liverpool accepte de le laisser filer en échange d’une somme comprise entre 25 et 30 M€. Un scénario auquel les Merengues ne croient cependant plus trop. D’après les informations de Relevo, les dirigeants de la Maison blanche estiment que c’est mission impossible et pensent que Liverpool, qui est encore en course en Premier League, en Ligue des Champions, en FA Cup et en EFL Cup, ne le cédera pas en janvier. Les Merengues vont donc se contenter d’attendre tranquillement la fin du contrat du joueur pour le récupérer gratuitement, comme ils font fait avec Kylian Mbappé.