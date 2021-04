PSG : Leonardo n’est pas convaincu par Colin Dagba

La suite après cette publicité

Comme chaque année et malgré les recrues à ce poste, le côté droit de la défense parisienne reste un chantier en construction. À chaque mercato, les dirigeants parisiens essayent tant bien que mal de trouver la perle rare. L’arrivée de Florenzi n’a rien changé. Les récentes performances de Colin Dagba non plus.

Selon les informations de L’Équipe, Leonardo réfléchit déjà à renforcer le poste de latéral droit. Si Mauricio Pochettino n’est pas fan d’Alessandro Florenzi, le directeur sportif brésilien n’est pas du tout convaincu par Colin Dagba et ne l’a en réalité jamais été, même dans un rôle de doublure. Les dernières performances du jeune latéral de 22 ans lui ont aussi donné une valeur sur le marché des transferts. De quoi peut-être apporter un peu d’argent pour un remplaçant à la fin de saison.