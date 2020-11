L'OM se fait massacrer, le Real Madrid a trouvé son nouveau sauveur

La suite après cette publicité

La défaite historique de l'OM fait les gros titres

En France, la lourde défaite de l'Olympique de Marseille, hier soir, sur la pelouse du FC Porto (3-0) ne passe pas inaperçue. Une nouvelle désillusion qui s'affiche en Une de L'Équipe ce matin qui n'est pas tendre avec le club phocéen. Car cette nouvelle défaite à un goût «historique» car elle porte le nombre d'échecs dans cette compétition pour le club marseillais à 12 ! «Seul Anderlecht entre 2003 et 2005 était tombé aussi bas. Pas au niveau. Largement dominés par un FC Porto qui n'a pas eu à forcer, des Marseillais confondants de faiblesse sont repartis du Portugal avec une troisième défaite en trois matches», écrit le quotidien national. Le journal local La Provence est beaucoup plus véhément et estime que cet «OM fait de la peine» et «qu'ils n'ont pas leur place dans cette Ligue des Champions.» C'est carrément : «La risée de l'Europe ! Corrigé par Porto et dernier du groupe C, l'OM, dépassé, a dit adieu à ses espoirs de qualification.» Si la presse hexagonale n'est pas tendre avec le club phocéen, au Portugal aussi la victoire du FC Porto fait les gros titres. C'est d'ailleurs la couverture de Record qui indique que «Villas-Boas a payé l'addition.» Alors que le club portugais n'était pas fringant ces derniers temps, notamment en championnat, les hommes de Sérgio Conceição ont relevé la tête pour «oublier la défaite contre Paços de Ferreira du week-end dernier.» Le quotidien évoque une «révolte» de la part des Dragões. Même chose en Une de A Bola qui estime pour sa part que Porto a revêtu son «costume de champions», hier soir. «Le Dragon semble se transformer en Europe avec une performance de classe en réponse à la défaite en championnat.» Pour le Correio da Manhã, cette soirée en Ligue des Champions permet au club portugais «d'oublier la crise le temps d'une nuit.»

La pépite Rodrygo sur le devant la de scène à Madrid

On prend la direction de l'Espagne où le Real Madrid est sorti vainqueur du choc de cette journée contre l'Inter. Les Merengues se sont imposés (3-2) dans un match intense où les deux équipes n'ont rien lâché jusqu'au bout. Mais comme le souligne le quotidien AS sur sa Une, l'équipe de Zidane peut remercier la nouvelle génération pour cette victoire, car elle est incarnée par un homme : Rodrygo. Le journal madrilène estime d'ailleurs que c'est le «Le futur sauve Madrid» ! «Un but de Rodrygo sur une passe de Vinicius fait craquer un grand Inter, qui est venu égaliser après voir concédé un 2-0 et avait mis l'équipe de Zidane au bord du précipice», écrit encore le média. Même son de cloche en Une de Marca qui estime pour sa part que la relève est «déjà là. L'équipe de Zidane sauve une balle de match contre un bon Inter avec un but qui vaut de l'or par Rodrygo», juge le quotidien. Pour El País, «un Real rêvé laisse l'Inter groggy.» La victoire au caractère du Real ne passe inaperçue ce matin…

L'Angleterre s'enflamme pour Diogo Jota

Outre-Manche, un homme fait l'unanimité ce matin avec un triplé retentissant hier soir ! En effet, Liverpool a cartonné l'Atalanta sur sa pelouse (5-0). Et le grand monsieur de cette rencontre n'est autre que Diogo Jota, auteur d'un coup du chapeau avec les Reds. Le Portugais de 23 ans fait la Une du Daily Express qui estime que «Jota est trop chaud !» «Un Diogo tueur réalise un coup du chapeau.» Arrivé cet été en provenance de Wolverhampton, l'attaquant est comme un poisson dans l'eau chez les Reds et c'est l'homme fort en ce moment du côté de Liverpool. Cette performance est également en Une du Guardian qui indique que le «brillant Jota valide le score 5 étoiles de Liverpool.» Le Times également met en avant la prestation du Portugais et évoque un véritable «carton» de la part des Reds.