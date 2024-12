Chelsea, dopage : Mykhaïlo Mudryk sort du silence après son test positif

Mykhaïlo Mudryk (23 ans) fait la Une de l’actualité sportive ce mardi matin. La presse anglaise a révélé un test antidopage positif de l’ailier ukrainien de Chelsea. Si le résultat venait à être confirmé, le joueur de 23 ans pourrait récolter une suspension de plusieurs années, à l’image de celle infligée à Paul Pogba. Rapidement ce matin, Chelsea a publié un communiqué pour établir que son joueur avait bien été positif, tout en assurant que Mudryk contestait avoir pris un produit interdit.

«Mykhailo a confirmé catégoriquement qu’il n’a jamais sciemment utilisé de substances interdites. Mykhailo et le club vont désormais travailler avec les autorités compétentes pour établir ce qui a causé le résultat anormal. Le club ne fera aucun autre commentaire», assurait notamment le communiqué des Blues. D’ailleurs, la substance à laquelle il a été contrôlé positif n’a pas été dévoilée et les résultats de l’échantillon B ne sont pas encore connus.

Mykhaïlo Mudryk dément totalement

Sur ses réseaux sociaux, l’Ukrainien a tenu à sortir du silence rapidement et à démentir catégoriquement : «je peux confirmer qu’il m’a été notifié qu’un échantillon que j’ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C’est un choc total, car je n’ai jamais utilisé sciemment de substances interdites ni enfreint de règles, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour déterminer comment cela a pu se produire», a-t-il lâché.

«Je sais que je n’ai rien fait de mal et je garde l’espoir de revenir bientôt sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus maintenant en raison de la confidentialité du processus, mais je le ferai dès que possible», a ajouté l’attaquant. Une situation bien compliquée pour lui, qui n’est déjà pas au mieux sportivement. Sous Enzo Maresca, il n’a disputé que 7 matches de Premier League, pour un total de 3 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres jouées, toutes compétitions confondues.