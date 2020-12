PL : Pep Guardiola soutient Mikel Arteta

Sèchement battu par Manchester City lors du quart de finale d’EFL Cup ce mardi soir (1-4), Arsenal enchaîne les mauvaises performances et voit peu à peu la zone rouge s'approcher à grands pas. Pour retrouver la dernière victoire des Gunners en Premier League, il faut remonter au 1er novembre et à une courte victoire (0-1) sur la pelouse de Manchester United. Depuis la série noire ne semble pas prête à prendre fin. Et forcément, la place de Mikel Arteta se veut de plus en plus menacée alors que son équipe est actuellement 15e du championnat.

D’autant que la réception de Chelsea ce samedi ne devrait pas arranger les affaires du technicien espagnol. Malgré cela, Pep Guardiola a tenu à soutenir son ancien assistant en conférence de presse d’après-match, affirmant qu’Arsenal ferait une grave erreur en se séparant de lui. «Ils vont faire une très très grosse erreur s'ils le renvoient. Je suis sûr qu'ils vont lui faire confiance. Je connais son incroyable qualité. Ce n'est qu'une question de temps et il fera bien», a ainsi mentionné le coach des Citizens.