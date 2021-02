FC Nantes : Patrick Collot botte en touche pour Domenech

Présent sur le banc de touche lors du trente-deuxième de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens (2-4), Patrick Collot a été interrogé en conférence de presse sur la future éviction de Raymond Domenech. Déjà irrité par l'élimination nantaise, l'adjoint de Domenech n'a pas forcément apprécié les questions concernant l'avenir de l'ancien sélectionneur des Bleus.

« Déjà je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas à moi de m'exprimer sur ce sujet. Je préparais le match. Je suis déjà suffisamment agacé de l'élimination. Vous me posez des questions sur des choses dont je ne suis pas au courant. Je n'ai aucune réponse à vous apporter, je ne suis au courant de rien, on ne m'a rien annoncé, » a ainsi commenté Patrick Collot. Plus que jamais, le FC Nantes se trouve au bord du précipice...