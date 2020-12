Ligue des Champions : l'Inter a sauvé sa peau contre Mönchengladbach, Liverpool qualifié pour les huitièmes

Cinquième et donc avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, avec un suspense forcément grandissant alors que le couperet approche. De suspense, il en était question sur plusieurs pelouses ce soir, à commencer par celle de l'étonnant leader du groupe B, le Borussia Mönchengladbach, qui recevait un club en grande difficulté, l'Inter Milan (seulement 2 points au compteur avant la rencontre). Pour la formation dirigée par Antonio Conte, la victoire était impérative. Et ce sont des Intéristes déterminés qui entamaient la rencontre, s'offrant deux belles situations avec Lautaro Martinez. La joie allait venir d'un homme moins attendu, Matteo Darmian. Bien décalé dans la surface par Lautaro, le piston droit tirait instantanément du droit. Sa frappe sèche trompait Sommer (0-1, 17e).

Avec ce but, l'Inter s'offrait une chance d'y croire et Lautaro était proche de doubler la mise (33e). Le Borussia réagissait enfin avec une frappe de Marcus Thuram détournée par Handanovic (37e). Mis en difficulté en première période, le leader du groupe B réagissait juste avant la pause grâce à un but de la tête de Pléa, parfaitement servi par Lazaro, joueur prêté par... l'Inter Milan (1-1, 45+1e). L'Inter démarrait la seconde période dans la peau d'un éliminé de toute compétition européenne. Mais le sauveur Romelu Lukaku allait frapper, après un poteau trouvé par Lautaro Martinez, encore lui. Servi par Brozovic dans la surface, l'attaquant belge prenait le temps pour croiser sa frappe du pied droit et tromper Sommer (1-2, 64e). Et pas question de se faire rattraper et de risquer l'élimination cette fois-ci. Lukaku s'offrait le doublé, après un déboulé d'Hakimi, parfaitement lancé par Alexis Sanchez (1-3, 73e). Mais il était dit que l'Inter tremblerait jusqu'au bout. Alassane Pléa, servi par Thuram, y allait lui aussi de son doublé, d'une frappe croisée du droit également (2-3, 75e) !

Liverpool qualifié

Le mach était fou jusqu'au bout : Pléa pensait inscrire le triplé mais le positionnement d'Embolo, hors-jeu, gênait Handanovic et le but était annulé ! L'Inter pouvait remercier l'arbitrage vidéo sur le coup ! Le club intériste est encore en vie dans la compétition et dans ce groupe B totalement fou où chaque équipe devra aller chercher la qualification lors de la dernière journée ! Dans le groupe D, Liverpool accueillait l'Ajax Amsterdam, avec une équipe légèrement remaniée mais toujours très compétitive. Le club néerlandais jouait crânement sa chance, à l'image d'un Mazraoui qui testait la solidité de Kelleher, titularisé à la place d'Alisson dans les buts. Liverpool avait de son côté touché le poteau dès l'entame du match par Curtis Jones. C'est ce même Curtis Jones qui allait exploiter une incroyable erreur d'Onana pour ouvrir le score (1-0, 58e). Liverpool est qualifié pour les huitièmes, l'Ajax jouera une finale face à l'Atalanta Bergame la semaine prochaine à domicile.

Une Atalanta surprise, dans l'autre match du groupe, par un Midtjylland totalement libéré, qui profitait des espaces laissés pour ouvrir le score grâce à Scholz, d'une très belle frappe. L'Atalanta attaquait, comme à son habitude, mais attendait le dernier quart d'heure pour égaliser, grâce à une tête de Romero. Dans les autres rencontres, l'Atlético de Madrid pensait avoir validé son ticket pour les huitièmes de finale en l'emportant face à un Bayern Munich bis, grâce à un but de João Felix. Mais Müller obtenait et transformait un penalty en fin de rencontre. L'Atlético de Madrid n'est toujours pas qualifié et devra aller défier Salzbourg en Autriche la semaine prochaine ! Enfin, Porto et Manchester City se sont quittés sur un 0-0 qui convient aux deux formations : Man City est assuré d'être premier et Porto d'être qualifié.

Les résultats de la soirée :

Groupe A :

Lokomotiv Moscou 1-3 RB Salzbourg : Miranchuk (78e) pour le Lokomotiv ; Berisha (27e, 40e), Adeyemi (81e) pour Salzbourg

Atlético de Madrid 1-1 Bayern Munich : Felix (26e) pour l'Altético ; Müller (86e sp) pour le Bayern

Groupe B :

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid : Dentinho (57e), Solomon (82e)

Borussia Mönchengladbach 2-3 Inter Milan : Pléa (45+1e, 75e) pour le Borussia ; Darmian (17e), Lukaku (64e, 73e) pour l'Inter

Groupe C :

OM 2-1 Olympiacos : Payet (55e sp, 75e sp) pour l'OM ; Camara (33e) pour l'Olympiacos

Porto 0-0 Manchester City

Groupe D :

Liverpool 1-0 Ajax Amsterdam : Jones (58e) pour Liverpool

Atalanta Bergame 1-1 Midtjylland : Romero (79e) pour l'Atalanta ; Scholz (13e) pour Midtjylland