Al-Nassr : le nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo fait scandale

La suite après cette publicité

Le transfert de l’année. Cet hiver, Al-Nassr a réalisé un très grand coup en mettant la main sur Cristiano Ronaldo. En effet, le club saoudien a réussi à attirer dans ses filets le quintuple Ballon d’Or qui était libre depuis la fin de son contrat à Manchester United. Bien qu’il ne soit plus tout jeune, cela reste une belle prise. Outre l’aspect sportif, CR7 est un joueur qui permet d’attirer beaucoup de monde, des sponsors aux supporters, en passant par les diffuseurs.

CR7 enchaîne les mauvais gestes

Sur le terrain, tout avait plutôt bien commencé pour le Portugais. Buteur comme passeur, (11 buts, 2 assists) le footballeur de 38 ans est un atout précieux pour son équipe. Il avait même été élu joueur du mois de février de la Saudi Pro League. Mais à côté de cela, son attitude a fait jaser. A plusieurs reprises, l’international lusitanien a pété un câble sur le pré. Le 9 mars dernier, il était sorti du terrain très en colère après la défaite face à Al-Ittihad. Il avait donné un coup de pied dans une bouteille.

À lire

Al Nassr : le gros pétage de plomb de Cristiano Ronaldo

Le 18 mars, il a été très agacé de ne pas avoir marqué face à Abha malgré la large victoire de son équipe (3-1). Il a d’ailleurs donné un coup de pied puissant dans un ballon, qu’il a envoyé en l’air, car l’arbitre avait coupé une contre-attaque de son équipe en sifflant la mi-temps. Le 10 avril, CR7 a récidivé en s’attaquant verbalement à un adversaire, Ali Al-Zaqaan, lors du match face à Al-Feiha. « Tu ne veux pas jouer », lui a-t-il lancé, avant de rentrer aux vestiaires.

La suite après cette publicité

Une sortie polémique

L’attaquant a poursuivi avec un geste pour lui indiquer de fermer sa bouche. Hier, Cristiano Ronaldo a encore vrillé à l’occasion de la rencontre face à Al-Hilal. Alors que son équipe était menée 1 à 0 (elle a perdu 2 à 0 au final, ndlr), il a attrapé un adversaire par le cou sur un duel aérien, avant de l’envoyer au sol. Un mauvais geste de la part de la star portugaise, qui n’a écopé que d’un carton jaune. Si la presse saoudienne en parle très peu, en Europe, c’est autre chose.

AS explique que "Cristiano a dit adieu au titre de champion". Avec cette défaite, Al-Nassr a perdu de précieux points dans la course au titre, ce qu’il était venu chercher aussi en Arabie Saoudite. De son côté, Marca revient sur son coup de sang et parle d’une "prise de judo". Mais ce n’est pas tout. Le média ibérique a dévoilé des images étonnantes du joueur. «Cristiano Ronaldo s’est touché les organes génitaux en réponse aux cris de "Messi, Messi!" que les supporters d’Al-Hilal lui ont dédié à l’issue du derby de la ligue arabe qu’Al -Nassr de CR7 a perdu 2-0. La réponse obscène de Cristiano Ronaldo à la provocation des supporters d’Al-Hilal a fait sensation sur les réseaux sociaux.» Un geste qui a fait parler sur les réseaux sociaux et qui a fait scandale.