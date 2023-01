L’OM vise la Coupe de France

La suite après cette publicité

Après deux victoires en Championnat depuis la reprise de la Ligue 1 fin décembre, l’Olympique de Marseille va connaître un petit break. Non pas de football, mais bien du pain quotidien qu’est la Ligue des talents. En effet, les Phocéens se déplacent à Martigues pour affronter le FC Hyères en Coupe de France. Alors, il manquera du beau monde puisque Nuno Tavares est suspendu, Jonathan Clauss est blessé, que Samuel Gigot ne sera pas de la partie et Dimitri Payet probablement aussi ménagé.

Mais comme avec Jorge Sampaoli et André Villas-Boas, la Coupe de France reste un véritable objectif du club présidé par Pablo Longoria. Il faut dire que c’est la route la plus rapide et la moins sinueuse pour obtenir un titre depuis la mort de la Coupe de la Ligue. Pour autant, l’OM réussit peu dans cette compétition que le club a remporté pour la dernière fois en 1989. Ironie du sort, Jean-Pierre Papin, aujourd’hui dans le staff du président, est le dernier à l’avoir soulevé.

L’OM reste sur quatre défaites en finale

En conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, les déclarations d’intention se sont succédées. « c’est un match très important. Comme il a pu le dire ce matin, on veut gagner ce match. C’est une compétition qu’on veut gagner. On est à l’OM on doit montrer qu’on est une grande équipe. Samedi, c’est une finale. On sait tous que ça fait longtemps que le club n’a pas remporté de trophée. On travaille pour faire du mieux possible. On est mieux en championnat. On n’est pas très loin du premier. Samedi, ça va être important. Ils vont être là pour nous titiller. On a l’habitude des matches de Coupe de France. Ce n’est pas à sous-estimer, on doit donner le maximum, c’est ce qu’on va faire », lâchait le milieu de terrain Pape Gueye.

Igor Tudor, qui l’a suivi devant les médias, avançait aussi avec cette volonté d’en découdre : « c’est une compétition importante pour nous, on veut la gagner, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. C’est toujours difficile au début, il ne faut pas sous estimer les adversaires, on a vu ce qui s’est passé il y a deux ans (défaite contre Canet-en-Roussillon, ndlr) ». Depuis la dernière victoire phocéenne dans la compétition, les joueurs de l’OM ont connu quatre finales (1991, 2006, 2007 et 2016), mais s’ils veut soulever quelque chose cette année, après une élimination en Ligue des Champions et un Paris qui a déjà pris le large en L1, c’est bien à Martigues qu’il faudra commencer.