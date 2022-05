Newcastle - Manchester City : les compositions officielles

Dans le cadre de la 36ème journée de Premier League, Manchester City accueille Newcastle à l'Etihad Stadium (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Victoire obligatoire pour les Cityzens dans la course au titre. Après le match nul de Liverpool ce samedi contre Tottenham (1-1), les joueurs de Guardiola ont l'occasion de prendre trois points d'avance sur leur concurrent. Mais ils doivent aussi se relever de leur élimination difficile en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et finir sur une bonne note avec un titre de Premier League, ce serait le quatrième en cinq ans. Manchester City reste aussi sur six victoires consécutives à domicile contre Newcastle, la dernière défaite remonte à 2014. Pour le onze, Sterling et Grealish sont titulaires aux côtés de Jesus devant. Gundogan au milieu à la place de Bernardo.

En face, le maintien est quasiment assuré pour les coéquipiers d'Allan Saint-Maximin. Il ne reste qu'un petit point à prendre pour être officiellement maintenu en Premier League. Malgré une défaite lors de leur dernière rencontre (contre Liverpool 1-0), ils restent sur quatre victoires d'affilée, de quoi maintenir une bonne dynamique pour préparer la saison prochaine. Pour le terrain Eddie Howe, aligne un 4-3-3 avec Guimaraes et Saint-Maximin titulaires. Almiron et Joelinton sont aussi présents.

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gundogan (cap.) - Sterling, Jesus, Grealish.

Newcastle : Dubravka - Krafth, Lascelles (cap.), Brun, Targett - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Woodn Saint-Maximin.