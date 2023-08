Mercato Real Madrid : Carlo Ancelotti refroidit tout le monde

Le Real Madrid est à un tournant de son mercato. Alors que la Liga va débuter ce week-end, les Madrilènes n’ont toujours pas recruté de numéro 9 et l’attaque est donc emmenée par le duo Vinicius-Rodrygo avec Joselu en remplaçant. Mais surtout, avec la très grave blessure de Thibaut Courtois, la formation de Carlo Ancelotti se retrouve sans gardien pour quasiment toute la saison. Le coach italien fera confiance à Andriy Lunin pour le début de saison. Car comme nous vous le révélions, Yassine Bounou est en contact avec la direction madrilène pour venir remplacer le portier belge.

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a tenu un discours assez classique, expliquant avoir totalement confiance en Andriy Lunin. Le gardien ukrainien part même titulaire cette saison dans la tête de son coach. De quoi refroidir les supporters qui espéraient une recrue à ce poste ? Pas vraiment, car Ancelotti a laissé la porte ouverte à une recrue tout de même. «Quand Courtois s’est blessé, j’ai pensé que Lunin allait jouer. Il faut regarder devant. Je ne m’inquiète jamais pour ceux qui ne peuvent pas être dans un match, on voulait donner confiance à Lunin. Il y a une confiance totale en lui et dans les prochains jours, nous verrons si nous ajoutons un gardien de plus à l’effectif. On a le temps jusqu’au 31 août, derrière Lunin les gardiens ont du potentiel, mais ils sont jeunes. On va y réfléchir. Si nous signons, nous le ferons par numéro, car nous avons confiance en Lunin. Pour le profil d’un possible nouveau gardien ? Qu’il arrête les buts avec ses mains. D’abord qu’il arrête… ce que je demande à tous les gardiens. Qu’ils soient bons avec leurs mains… et avec les pieds, c’est mieux d’avoir un attaquant.»

Pas de Kylian Mbappé en approche

L’autre sujet sensible de ce mercato se nomme évidemment Kylian Mbappé. Le départ de Karim Benzema du Real Madrid n’a jamais été compensé et son numéro 9 reste même disponible. Et si certains supporters y voyaient un indice pour la probable arrivée de Mbappé en froid avec le PSG, Carlo Ancelotti continue d’expliquer que le club ne recrutera plus personne. «En présaison, nous avons marqué beaucoup de buts et créé beaucoup d’occasions, mais le problème est d’ordre défensif. Il y a eu un manque de précision, l’attaquant n’est toujours pas prévu cet été. En attaque, nous sommes très bons, nous avons des options. Joselu est très bon dans la surface et Brahim entre les lignes peut apporter des solutions», a-t-il confié avant d’enchaîner.

«Le numéro 9 libre ? Je ne pense pas que quelqu’un le prendra cet été… parce que comme je l’ai toujours dit, je suis très satisfait de ce groupe. J’ai vu quelque chose de très bien pendant la présaison et tout le monde est très connecté. On a le sentiment qu’on va se battre tout au long de la saison.» Voilà qui est clair et qui devrait encore une fois faire parler. Le Real Madrid reste sur sa position pour le moment et n’a pas l’intention de recruter un nouveau numéro 9. Kylian Mbappé a l’air bien parti pour rester au PSG une nouvelle saison. Pour le gardien, le technicien italien semble par contre temporiser en attendant une avancée dans ce dossier.