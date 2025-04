Ousmane Dembélé déclare sa flamme au PSG mais…

Présent face aux journalistes, ce lundi, Ousmane Dembélé est revenu sur la saison étincelante du PSG, qui tentera de valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions dans quelques heures face à Aston Villa. Interrogé sur le fait de savoir si c’était la meilleure équipe dans laquelle il avait joué depuis le début de sa carrière, le Français de 27 ans n’a cependant pas oublié son passage à Barcelone où il évoluait avec un certain Lionel Messi…

L’équipe a beaucoup de personnalité et ne lâche rien jusqu’à la dernière minute. Le coach nous dit de toujours y croire. Que ce soit les jeunes ou les plus anciens, on donne tout jusqu’à la dernière minute. C’est une de nos forces. Je ne sais pas si c’est la meilleure équipe où j’ai joué, parce que j’ai joué au Barça avec Lionel Messi, qui est pour moi le plus grand joueur de l’histoire, mais c’est l’une des équipes où je prends le plus de plaisir. Le message est passé !