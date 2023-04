Mercato : le Real Madrid a un plan diabolique pour récupérer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Quel avenir pour la MNM ? Voici l’une des grandes questions entourant le prochain marché des transferts du Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi (35 ans) a de fortes chances de s’en aller. Ses exigences financières, à savoir obtenir un salaire plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement (à savoir 37 millions d’euros), ont refroidi les dirigeants parisiens. Ces derniers se projettent sans lui. Même chose pour Neymar Jr (32 ans). Mais le Brésilien est dans une situation bien différente puisqu’il est sous contrat encore jusqu’en 2027.

Madrid attend toujours des efforts de Mbappé

Malgré des intérêts de Chelsea et de Manchester United, Ney n’a aucune envie de bouger. Enfin, il y a Kylian Mbappé (24 ans). Contrairement à ses deux acolytes, le Français est considéré comme intouchable par les têtes pensantes parisiennes. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent avancer main dans la main avec le crack de Bondy. Et il semble que ce soit aussi le projet de KM7. Toutefois, l’ombre du Real Madrid plane encore et toujours sur lui. Malgré son échec l’an dernier, le club de la capitale espagnole est toujours lié au champion du monde 2018.

Vexé après qu’il ait préféré prolonger à Paris, Florentino Pérez a fait savoir qu’il ne mouillerait plus le maillot pour le recruter mais que la porte n’est pas pour autant fermée. Le président du Real Madrid et ses équipes estiment que c’est à Mbappé de faire le premier pas et de montrer publiquement qu’il veut rejoindre Madrid. Les Merengues ne veulent pas non plus dépenser d’argent pour qu’il les rejoigne. En gros, KM7 devrait arriver libre. Ce qui pourrait être le cas en 2024, si son option pour étendre son bail jusqu’en 2025 n’est pas activée. Rien de bien nouveau jusque là.

Les Merengues veulent profiter des malheurs du PSG

Mais ce mercredi, Defensa Central révèle des informations sur le sujet. Le média ibérique explique que le Real Madrid pourrait profiter des problèmes financiers du PSG, qui a un déficit de 368 millions d’euros sur l’exercice 2021-22 et une masse salariale de 729 millions d’euros. Dans le rouge, Paris, qui va devoir vendre cet été pour combler ses pertes et assainir ses finances, veut éviter des sanctions de la part de l’UEFA.

Tout cela fait les affaires du Real Madrid. Selon DC, les Merengues estiment qu’il y a une faille concernant Mbappé. Face à ses soucis financiers, Paris pourrait bien être contraint de se séparer de KM7, qui possède un salaire XXL et pèse grandement sur les finances. On suit cela de près à Madrid, où les dirigeants pensent toujours que le Français devra tout faire pour se libérer du Paris Saint-Germain. DC ajoute qu’ils attendent tranquillement Endrick. Mais on sait aussi qu’ils sont en quête d’une pointure en attaque et que Kylian Mbappé a toujours une belle cote auprès des Madrilènes.