AS Monaco : Niko Kovac annonce un dégraissage colossal

L'AS Monaco a toujours eu un effectif colossal. Cet été, il fallait donc s'attendre à une sacrée vague de départs, mais pour l'instant, force est de constater que le dégraissage n'avance pas vraiment. Certains éléments ont trouvé un point de chute sous forme de prêt, comme Benjamin Henrichs, parti à Leipzig, alors que Jonathan Panzo ou Kamil Glik ont été vendus, à Dijon et Benevento respectivement. Mais l'effectif monégasque est encore bien trop important. Interrogé par Bild à ce sujet, Niko Kovac a fait savoir qu'il attend encore de nombreux départs.

« Ce sont des problèmes hérités des dernières années. Paul Mitchell (directeur sportif), Oleg Petrov (directeur général) et moi essayons de créer de nouvelles structures et de tourner le club dans une direction différente. Je pense que nous pouvons le faire à moyen et à long terme. Nous avions maintenant deux groupes de 25 joueurs chacun. Je veux travailler avec un maximum de 25 joueurs, il n'y a pas d'autre moyen. C'est le travail du club de vendre et de prêter des joueurs, c'est ce qui est juste pour les joueurs et ce qui nous donne l'opportunité de travailler correctement », a lancé le tacticien croate.

Monaco a besoin de vendre pour recruter

Il a ensuite fait savoir que pour recruter, il faudra d'abord vendre : « vous avez mentionné notre grand nombre de joueurs, beaucoup d'argent a été dépensé ici. On ne peut pas continuer à faire du shopping comme ça, il faut réduire le nombre de joueurs. On ne nage pas dans l'argent. C'est pourquoi Paul, Oleg et moi sommes ici, pour remettre l dans une direction normale. Quelque 20 millions ont été dépensés pour les jeunes de 17 et 18 ans. Ces dernières années, nous n'avons pas joué en Europe et ces revenus nous manquent ». On rappelle que ces derniers temps, l'AS Monaco a notamment été annoncé sur les traces d'Abdoulaye Doucouré, finalement parti à Everton, ou de Mario Götze, une rumeur balayée d'un revers de main par le coach.

« Monaco a encaissé le plus de buts la saison dernière. Nous avons fait venir Axel Disasi de Reims pour la défense. La première étape consiste à sécuriser la défense. Mais nous voulons aussi jouer de manière attrayante vers l'avant. Nous devons restructurer l'équipe, cela prend du temps. Mais nous le savons : pendant cette période, nous devons également avoir des résultats », a conclu l'ancien coach du Bayern au sujet des arrivées. Le chantier est donc loin d'être terminé.