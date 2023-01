Naples et Manchester City prêts à faire des folies pour Bilal El Khannouss

La suite après cette publicité

Alors que le transfert de Charles de Ketelaere cet été du FC Bruges à l’AC Milan contre 32 millions d’euros est devenu le plus gros montant dépensé pour un joueur du championnat belge, ce record devrait vite tomber. Comme le dévoile le média belge Het Laatste Nieuws, le milieu offensif Bilal El Khannouss est vu comme la future grande vente de Jupiler Pro League. Actuel leader avec son club de Genk, le joueur de 18 ans comptabilise 19 apparitions pour 2 offrandes et a participé à la dernière Coupe du Monde avec le Maroc.

Des performances intéressantes et un potentiel certain qui a sauté aux yeux de deux grosses écuries notamment, le Napoli et Manchester City. Les deux formations sont à l’affût, mais Genk ne laissera pas partir son talent à n’importe quel prix. Le club belge aimerait bien au moins conserver Bilal El Khannouss jusqu’en juin 2024 avant d’ensuite le vendre pour un transfert record. Les prétendants sont prévenus.

