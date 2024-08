JO 2024, France : la réaction euphorique de Thierry Henry

Au bout de l’effort, la France s’est vengée. Après la défaite en finale de la Coupe du monde au Qatar de la formation A, l’équipe de France olympique s’est offert le scalp de l’Albiceleste ce vendredi soir, dans la douleur, en quarts de finale des JO de Paris. Dans un contexte tendu, cette victoire des Bleus s’est achevée sur une bagarre générale entre les deux équipes. Des débordements qui ont provoqué le carton rouge d’Enzo Millot. Une mauvaise nouvelle qui a provoqué l’ire du sélectionneur Thierry Henry.

Pour autant, l’ancienne légende d’Arsenal a fait part de sa fierté à l’issue de la rencontre au micro de France 3 : «respect aux joueurs de l’Argentine. On a montré qu’on avait du tempérament. On voit l’unité de cette équipe. Le seul bémol, c’est de prendre un rouge pour rien. Je n’ai pas envie de les comparer aux Barjots (une ancienne équipe de France de handball, ndlr) mais c’est une équipe de fous. Je parle du mois et demi passés ensemble et du travail accompli. Ils sont comme des frères. Il faut que je revois ce qu’a fait Enzo.»