EdF : Aurélien Tchouaméni défend Ousmane Dembélé

Critiqué pour ses performances en-deçà des attentes depuis le début de l’Euro, Ousmane Dembélé est dans l’oeil du cyclone. Il pourrait même être remplacé lors du prochain match contre la Pologne mardi, indique L’Équipe ce dimanche. Pour autant, les commentaires extérieurs ne semblent pas affecter l’ailier du Paris Saint-Germain. En conférence de presse, son compère en sélection Aurélien Tchouaméni l’a défendu et a assuré qu’il était en forme.

La suite après cette publicité

«Ousmane, il y a rien qui l’affecte, tout va bien pour lui. C’est un joueur exceptionnel et très important dans notre système. Il initie beaucoup d’actions. Sur ce genre de joueur, il va réussir beaucoup de choses et en rater peut-être d’autres. Mais c’est normal, c’est le jeu. Mais on est très content de ce qu’il produit, que ce soit le coach ou les joueurs», a confié le joueur du Real Madrid.