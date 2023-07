RB Leipzig : Ilaix Moriba n’est plus désiré

Depuis deux ans, la côte d’Ilaix Moriba est en chute libre. Évalué à 4 M€ aujourd’hui, contre 25 en 2021 selon Transfermarkt, le milieu de terrain peine à trouver de la stabilité dans sa jeune carrière. Formé au FC Barcelone et attendu comme l’une des futures belles promesses du football européen, le Guinéen ne fait pas l’unanimité au RB Leipzig d’après BILD.

Pourtant, le club allemand n’avait pas hésité à faire sauter la banque, on offrant 16 M€ au Barça pour Moriba à la toute fin du mercato estival 2021. Mais depuis, le projet ne décolle pas. Prêté à deux reprises à Valence, le jeune milieu n’a pas connu le bond espéré. De retour sous les ordres de Marco Rose, l’ancien barcelonais ne semble plus désiré en Allemagne, faute de place au sein de l’effectif. «J’ai eu une ou deux bonnes conversations avec Ilaix, il est conscient de sa situation qu’il sera difficile d’obtenir du temps de jeu. Mais il se débrouille très bien jusqu’à présent, en termes de comportement et aussi de façon dont il s’entraîne», explique néanmoins l’entraîneur de Leipzig. Reste à savoir qui sera prêt à faire le pari Moriba.

