EdF, PSG : le message de Kylian Mbappé

Cette saison 2022/2023 a été riche en émotions pour Kylian Mbappé. S’il a battu plusieurs records, le joueur du PSG et de l’équipe de France a aussi vécu plusieurs désillusions. Et à l’heure où son futur refait beaucoup parler, le numéro 10 des Bleus a envoyé un petit message hier soir.

«Merci à tous pour cette saison. Prenez soin de vous, de vos proches et passez le meilleur été possible. On se revoit à la reprise», a-t-il posté sur son compte Instagram. Reste à savoir où le Bondynois sera à la reprise.

