Le transfert de Sadio Mané à Al Nassr va faire perdre de l’argent à Liverpool

Ce n’est plus qu’une question d’heure avant que le transfert de Sadio Mané à Al Nassr ne soit officialisé. En froid avec ses dirigeants et après une saison délicate avec le Bayern Munich, l’attaquant sénégalais a fait ses adieux à ses coéquipiers, actuellement en stage de pré-saison en Asie, et est attendu en Arabie saoudite pour effectuer la traditionnelle visite médicale. Si le départ du joueur de 31 ans laisse un goût d’inachevé en Allemagne, son transfert va avoir des conséquences sur les retombées financiers de son ancien club, Liverpool.

La suite après cette publicité

The Mirror indique que l’arrivée imminente de Sadio Mané à Al-Nassr va faire perdre 7,5M£ à Liverpool, son ancien club. L’été dernier, le Bayern Munich a déboursé près de 27,5M£ pour s’attacher les services du buteur des Reds, avec 7,5M£ supplémentaires prévus si le joueur atteignait certaines performances. Malgré des débuts prometteurs avec l’écurie bavaroise, Sadio Mané a été coupé dans son élan en raison d’une blessure qui l’a également privé du Mondial 2022 au Qatar. De retour de blessure, le Sénégalais a éprouvé des difficultés à retrouver sa forme d’antan, en témoigne ses statistiques personnelles insuffisantes pour un attaquant de son rang (38 matchs, 12 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues). En outre, les exigences basées sur ses performances n’ont pas été satisfaites et les clauses n’ont pas pu être débloquées.

À lire

Le Bayern Munich veut conserver Mathys Tel