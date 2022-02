OL : Peter Bosz s'agace des questions sur sa tactique

Après une prestation pourtant intéressante contre l'OM, l'OL est retombé dans ses travers face à Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1. Dominés tactiquement pendant toute la rencontre, les hommes de Peter Bosz ont semblé perdus sur le terrain. Le technicien néerlandais avait d'ailleurs été très critiqué à la fin du match et notamment sur la formation qu'il avait souhaité aligner.

En conférence de presse, il est revenu sur ces critiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a semblé très agacé sur le sujet. «Quand je n’ai pas d’ailiers, pas d’attaquants, comment je fais ? Les joueurs absents, je ne peux pas les mettre dans l’équipe, ceux qui sont partis non plus. C’est dur. Les joueurs qui ne sont pas prêts, on ne peut pas faire autrement. On a choisi un système sans vrais ailiers, parce qu’ils n’étaient pas là. Plus solide en défense, moins dangereux en attaque. Ce qui m’énerve, c’est que si un dit ça, tout le monde suit et dit la même chose. Mais je n'ai pas joué avec trois défenseurs contre Monaco. On a joué avec quatre défenseurs, mais on ressortait le ballon avec trois défenseurs. On ne peut pas dire autre chose», a-t-il lancé.