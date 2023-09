Manchester United nage en plein cauchemar avant le choc face au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines - notamment lié aux polémiques entourant Jadon Sancho et Antony - Manchester United poursuit sa lente descente aux enfers en ce début d’exercice 2023-2024. Malgré deux victoires acquises contre Wolverhampton et Nottingham Forest, les hommes d’Erik ten Hag viennent, à ce titre, de concéder leur troisième revers de la saison. Le deuxième d’affilée. Devant leurs supporters ce samedi, les Red Devils ont, en effet, une nouvelle fois perdu pied (1-3) face à Brighton, confirmant sa belle dynamique avec une troisième place en Premier League. Oui mais voilà, si les Seagulls, portés par les réalisations de Danny Welbeck, Pascal Gross et João Pedro, ont fait le plein de confiance avant de retrouver l’AEK Athènes en Ligue Europa, United s’est, de son côté, enlisé dans une crise profonde.

Manchester United bat de tristes records…

Très certainement remué par les affaires extrasportives liées à ses deux ailiers susmentionnés, Manchester United ne se présentait d’ailleurs pas dans un contexte idéal face à la bande de Roberto De Zerbi. Un climat délétère qui s’est logiquement fait ressentir sur la pelouse d’Old Trafford. Aligné en 4-2-3-1 avec Rasmus Hojlund en pointe, juste devant Marcus Rashford, Christian Eriksen et Bruno Fernandes, le club mancunien ne tardait pas à subir la loi de Brighton et d’un Danny Welbeck, décisif peu après la fin du premier quart d’heure (20e). Trop friable défensivement, et ce malgré l’entame globalement timide des Seagulls, United était logiquement puni au retour des vestiaires quand Gross s’offrait un joli numéro (53e). La tête sous l’eau, les Red Devils coulaient définitivement lorsque João Pedro décidait de nettoyer la lucarne d’un Onana impuissant (71e). La réduction du score du jeune milieu de terrain, Hannibal Mejbri, n’y changeait rien (73e).

Une nouvelle défaite aux douloureuses saveurs pour la formation entraînée par Erik ten Hag. Et pour cause. En perdant trois de ses cinq premiers matchs de Premier League, les coéquipiers de Casemiro ont réalisé un record dont tout le monde se serait bien passé au «Théâtre des rêves» puisqu’il s’agit d’une grande première dans l’histoire du club. Une question se pose alors : pouvait-il en être autrement au regard de la nouvelle prestation indigeste des Red Devils. Absent dans l’intensité, coupable d’un énorme déchet technique (110 ballons perdus au total) et d’un manque de réalisme offensif (4 petits tirs cadrés sur 14 tentatives), United ne pouvait que sombrer. A noter d’ailleurs que pour la première fois depuis 1979, les Red Devils ont concédé plus d’un but lors de quatre matchs de championnat consécutifs (10 buts encaissés sur les quatre dernières rencontres…). Autre symbole de cette nouvelle déroute, la piètre performance de Bruno Fernandes.

Un contexte irrespirable avant Munich ?

Ordinairement considéré comme le maître à jouer de cette formation mancunienne, l’international portugais n’a jamais été en mesure de sortir les siens de l’ornière dans laquelle ils étaient embourbés. A lui seul, le capitaine de MU a d’ailleurs perdu 23 ballons ! Un chiffre désastreux résumant parfaitement la crise de confiance actuellement traversée par les hommes d’Erik ten Hag. Interrogé au coup de sifflet final, Eriksen affichait alors logiquement son désarroi. «C’est lourd. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Nous avons changé certaines choses mais nous sommes déçus. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup de moments, nous avons eu un bon contrôle. Ils ont eu beaucoup de possession mais pas beaucoup d’occasions. Ils marquent ensuite avec leur première occasion et le système qu’ils jouent, ils gardent beaucoup le ballon et nous avons dû le poursuivre. Mais nous avions encore des chances de revenir dans le match», déclarait notamment le Danois de 31 ans avant d’évoquer les ajustements à effectuer pour se relancer.

«Ce sont les petites choses. Nous avons eu le hors-jeu à Arsenal et aujourd’hui nous avons marqué mais c’était hors jeu. Les petites choses qui nous manquent et un peu de chance pour franchir la ligne et tirer quelque chose de l’effort que nous avons fourni. Tout match en début de saison, peu importe qui vous jouez, est très important. Nous nous concentrons sur notre jeu et peu importe qui nous jouons, nous voulons gagner. Mais nous en avons déjà perdu trois et nous devons changer cela», regrettait par ailleurs l’ancien milieu de l’Inter Milan. Questionné, de son côté, sur cette nouvelle débâcle, Erik ten Hag préférait lui opter pour l’optimisme. «Très déçu par le résultat. On a plutôt bien joué en première mi-temps avec de nombreuses occasions, mais on a eu deux revers à commencer par leur but puis le but refusé. Le nouveau système a fonctionné ? Absolument. Les 20 premières minutes étaient très bonnes. Il faut s’en tenir au plan [malgré le but] parce que ça fonctionnait bien. On a eu pas mal d’occasions», assurait le Batave avant de louer le match de plusieurs de ses protégés.

«Hannibal Mejbri a fait ce pour quoi on l’a fait entrer. Il a eu un impact, apporté de l’énergie. Diogo Dalot a très bien joué, Rashford aussi, Rasmus Hojlund était une menace, il y avait de bons joueurs sur le terrain, mais on n’a pas obtenu le résultat qu’on voulait. On doit analyser ce match et voir où on doit s’améliorer puis on pensera au prochain match». Une chose est sûre, cette nouvelle déconvenue obscurcit un peu plus le ciel de Manchester, douzième de Premier League, et l’avenir d’Erik ten Hag sur le banc de United. Mercredi prochain, sur la pelouse du Bayern Munich - à l’occasion de la première journée du groupe A de la Ligue des Champions - le technicien hollandais devra alors prouver qu’il a les épaules suffisamment larges et les reins assez solides pour sortir les Red Devils de leur enfer. Au regard des récentes performances, le scepticisme reste logiquement permis…