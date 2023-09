Rien ne va plus à Manchester United !

La suite après cette publicité

Paradoxalement, la trêve internationale n’a pas forcément fait du bien à Manchester United. Avec les joueurs qu’il avait sous le coude, Erik ten Hag aurait bien souhaité profiter de cette pause pour remettre son équipe d’aplomb suite à la dure défaite contre Arsenal il y a deux semaines (3-1). Seulement, les polémiques ont pollué son quotidien. La faute d’abord à Jadon Sancho qui a répondu aux propos de son entraineur directement sur les réseaux sociaux, et à l’affaire Antony, accusé de violences par son ex-compagne et d’autres femmes.

Pour l’ailier anglais, l’affaire est réglée pour un petit moment, car il a été mis à l’écart de l’équipe première, en attendant des excuses de sa part. Erik ten Hag a même laissé un très grand flou sur l’avenir du joueur à Old Trafford hier en conférence de presse. «S’il rejouera avec nous ? Je ne sais pas. Comme un couteau bien tranchant. Il n’est pas disponible pour le moment donc ce n’est pas important, car il ne peut pas contribuer.» Les Red Devils espéraient sans doute meilleur rendement pour un élément qui a tout de même coûté 85 M€.

Ten Hag a parlé avec Antony

Il y a également le problème Antony. Depuis que la police enquête sur le comportement du Brésilien et des accusations dont il fait l’objet, le club anglais a décidé de le mettre à l’écart. Un autre cas épineux à gérer alors que l’équipe nationale brésilienne a également souhaité s’en passer pour sa sélection de septembre. Si le joueur se défend, les témoignages sont de plus en plus nombreux. «Je suis déçu par sa situation actuelle», expliquait hier Ten Hag avant la réception de Brighton (ce samedi, 16h).

«Si je lui ai parlé ? Bien sûr, il est déçu, mais il va bien», poursuivait le Hollandais, alors qu’il n’a «aucune idée» de quand l’ancien de l’Ajax pourra de nouveau être disponible. En attendant d’en savoir, Antony prépare sa défense mais tout porte à croire qu’il ne sera pas sur un terrain avant un moment. C’est encore un coup dur pour Manchester United qui n’avait pas vraiment besoin de ça en moment. Surtout qu’entre Sancho et Antony, c’est presque 200 M€ en moins sur le terrain.

