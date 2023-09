Manchester United : la réponse ferme d’Erik ten Hag sur le dossier Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Rentré au pays en grande pompe, Jadon Sancho déchante. Recruté par Manchester United en 2021 contre 85 M€, l’international anglais était censé dynamiter le secteur offensif des Red Devils. Mais le résultat est très décevant : 12 buts et 6 passes décisives en 82 apparitions, toutes compétitions confondues. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien pensionnaire du BVB s’est payé le luxe de se disputer avec son coach Erik ten Hag.

Recadré par le Batave, le milieu offensif se pensait très fort au point de lui répondre publiquement, sur ses réseaux sociaux. Malheureusement pour lui, ça s’est fini par une mise à l’écart de l’équipe première. «Jadon Sancho restera sur un programme d’entraînement personnel loin du groupe de l’équipe première, en attendant la résolution d’un problème de discipline dans l’équipe», indiquait hier MU dans un communiqué.

Ten Hag reste campé sur ses positions

Le club a toutefois fait savoir à Sancho qu’il pouvait réintégrer le groupe à condition de présenter ses excuses à son entraîneur. Refus du joueur, qui reste donc à l’écart. Cet après-midi, la conférence de presse de Ten Hag (en prévision du match contre Brighton) était donc très attendue. Interrogé sur le cas Sancho, mais aussi sur Antony, l’autre «bad boy» de l’effectif, le Hollandais ne s’est pas dérobé, même s’il n’a jamais prononcé le nom de Sancho.

« Je pense que tout a été dit. Les joueurs sont très motivés, ils ont un bon état d’esprit, ils sont prêts à affronter Brighton avec beaucoup d’énergie. (…) La rigueur est de mise. Le club m’a demandé de le faire, parce qu’il y avait une culture de l’échec avant la fin de la saison dernière. Le club m’a demandé de fixer des normes et c’est ce que j’ai fait. C’est mon travail de contrôler les normes. (…) Bien sûr, ce n’est jamais une personne qui commet une erreur, c’est tout un processus avant d’arriver à un certain résultat. Si le staff, les joueurs ou quiconque franchit les limites, vous devez être fort. » Et si Sancho doute encore de la ténacité de son coach, Cristiano Ronaldo sera là pour lui rappeler à quoi s’attendre s’il continue à faire la forte tête.

